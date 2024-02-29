الخميس 29 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط مروَّج العملات الأجنبية المُقلدة في القاهرة

حملة أمنية
حملة أمنية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة  في وزارة الداخلية تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.

اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
 

txt

ضبط أخطر تاجر أسلحة نارية في المنيا

txt

القبض على عاطلين لسرقتهما مبالغ مالية من داخل شركة وشقق


تم استهداف المتهم  وضبطه ومعه مبالغ مالية "عملات أجنبية" مقلدة - مبالغ مالية "صحيحة" "عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى – 7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة – 17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية).

 وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وكذا بممارسته نشاط إجرامياً تمثل فى تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية تفيد "على خلاف الحقيقة" بأنهم أصحاب شركات تجارية وهمية للسفر لحضور مؤتمرات ومعارض دولية تجارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام..

مواد متعلقة

ضبط أخطر تاجر أسلحة نارية في المنيا

القبض على عاطلين لسرقتهما مبالغ مالية من داخل شركة وشقق

سقوط أخطر عصابات تجارة العملة بالبحيرة

سقوط هارب من حكم إعدام بالجيزة

تفاصيل واقعة سرقة جامع بالأقصر

بسبب أولوية المرور.. مشاجرة بالأسلحة النارية في أسوان

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل 50 مليون جنيه

المتهم بحيازة العملات الأجنبية المقلدة يقع في قبضة الأمن
الجريدة الورقية