حقيقة انتقال رحيم ستيرلينج إلى الهلال السعودي

أرتبط إسم الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي، بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أكد الصحفي الرياضي بن جاكوبس التابع لشبكة “CBS” عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أنه لا صحة لوجود مفاوضات من أجل انضمام رحيم ستيرلينج إلى الهلال السعودي.

وكتب بن جاكويس أنه وسطاء مقربين من رحيم ستيرلينج نفوا أي ارتباط بنادي الهلال، مؤكدين أن اللاعب الإنجليزي ملتزم بعقده الساري مع تشيلسي ولا يخطط للرحيل في فترة انتقالات الصيف القادمة.

وأكد المصدر ذاته عدم وجود أي محادثات بين ستيرلينج ومسؤولي الدوري السعودي حتى الآن بخصوص ما يتم تداوله عن انتقال محتمل.

وانضم رحيم ستيرلينج صاحب الـ29 عاماً، إلى نادي تشيلسي في صيف 2022 قادماً من مانشستر سيتي، وعقده الحالي مع البلوز ممتد حتى يونيو 2027.