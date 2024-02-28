محمد نور: الهلال لن ينتصر على الاتحاد في المواجهات الثلاثة

أكد محمد نور نجم نادي الاتحاد وأسطورة الكرة السعودية السابقة أن الهلال لن يتمكن من الفوز على الاتحاد في المواجهات الثلاثة التي ستجمعهما خلال شهر مارس المقبل.

وقال محمد نور في تصريحات تليفزيونية: " الهلال لن يتمكن من كسر الرقم العالمي في عدد الانتصارات المتتالية حيث أنه يحتاج للفوز في 4 مباريات قادمة، وسيواجه الاتحاد فيها 3 مرات وسيكون من الصعب الفوز على النمور في المواجهات الثلاثة ".

بينما أكد حسين عبد الغني نجم النصر والأهلي السابق أن الهلال سيتعثر أمام الاتحاد قائلًا: " أعرف نادي الاتحاد، الهلال لن ينتصر عليه في الثلاث المباريات ونسبة فوزه 5% ، اعرف هذا النادي جيداً ".

الهلال والاتحاد يلتقيان 3 مرات في 12 يومًا

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد والهلال 3 مرات خلال 12 يوم فقط، حيث ستكون المواجهة الأولى يوم 1 مارس المقبل على ملعب المملكة آرينا لحساب الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

كما سيلتقي الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا مرتين، الأولى ستقام يوم 5 مارس ذهابًا على ملعب المملكة آرينا، والثانية يوم 12 مارس إيابًا على ملعب النمور في جدة.