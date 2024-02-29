الأعسم منسقاً إعلامياً لمنتخب اليمن.. والمعمري مصوراً

أكد خالد السودي مستشار رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم رئيس اللجنة الإعلامية موافقة رئيس الاتحاد أحمد صالح العيسي على ترشيح ياسر الأعسم منسقاً إعلامياً للمنتخب اليمني الأول لكرة القدم وعبدالسلام المعمري مصوراً ومسئولاً عن المونتاج.

وأشار رئيس اللجنة الإعلامية أن المنسق الإعلامي هو المسئول الأول عن كل ما ينشر عن منتخب اليمن وتحركاته وأي أخبار أو تقارير لا تُعد رسمية ما لم تكن عبره وبالتنسيق الكامل مع مدير المنتخب والجهاز الفني.

كما يتم التنسيق مع المصور والمونتاج بما يُنتج عمل جيد تستفيد منه الصحف والقنوات الفضائية والبرامج الرياضية والمتابعون.

وشدد على تصوير الكواليس بحرفية فيديو عالية والتمارين مع عدم نشر أي جوانب تكتيكية أو طرق تنفيذ الضربات الحرة وضربات الجزاء والجمل التكتيكية التي قد تفيد الخصوم.

وأضاف أنه يجب تنظيم المؤتمرات الصحفيه واللقاءات مع اللاعبين عبر المنسق الإعلامي وبحضوره.. وأثناء المباريات الرسمية التأكد أن المدرب أو الجهاز الإداري والفني عليهم غالبا ارتداء بطاقة البطولة.. أثناء اللقاءات الصحفية والتلفزيونية مع الإطلاع الكامل على لوائح البطولات والمباريات.

وقدم خالد السودي الشكر والإمتنان لرئيس الاتحاد على تجاوبه وتفاعله وقيادة الاتحاد والأمانة العامة.. متمنياً التوفيق لمنتخب اليمن في قادم المنافسات تحت قيادة جهازه الفني الجديد مؤكداً صعوبة المهمة خاصة مع الاستعدادات الكبيرة للمنتخبين الشقيقين الإمارتي والبحريني خاصة بعد مشاركتهما القوية في كأس آسيا الماضية.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا