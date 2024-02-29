الحليب كامل الدسم مفيد للقلب.. دراسة توضح

تم الإعلان مرارًا وتكرارًا عن الحليب، باعتباره مصدرًا للدهون الحيوانية المشبعة، كغذاء غير مرغوب فيه لنظام القلب والأوعية الدموية، وقدم علماء من جامعة كوبنهاغن (الدنمارك) أدلة على أن شرب الحليب كامل الدسم مفيد لأنه يقلل من مستوى الكولسترول الضار في الدم.

وذكر الخبراء في النهاية أن الحليب كامل الدسم ليس أسوأ من الحليب قليل الدسم، بل وربما يكون خيارًا صحيًا.

ويدعم استنتاجهم بيانات من التجارب التي شملت 18 من البالغين الأصحاء بناءً على تعليمات العلماء، شرب المتطوعون الحليب يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع - 500 مل من الحليب خالي الدسم (في مجموعة واحدة) أو الحليب كامل الدسم (في مجموعة أخرى).

وكانت نتائج التجربة على النحو التالي وكان لدى المجموعتين مستويات مماثلة من الكولسترول "الضار" (البروتين الدهني منخفض الكثافة)، ولكن المجموعة التي تناولت الحليب كامل الدسم كان لديها مستويات أعلى من الكولسترول "الجيد" (البروتين الدهني عالي الكثافة).

ووفقا للخبراء، فإن الكولسترول "الجيد" له تأثير إيجابي على الصحة من خلال نقل الكولسترول "الضار" من الشرايين إلى الكبد، حيث يتم تدميره والتخلص منه بسرعة أكبر وبالتالي فإن شرب الحليب كامل الدسم يفيد القلب والأوعية الدموية.

والجدير بالذكر أن العلماء لاحظوا في دراسات سابقة وجود علاقة بين استهلاك منتجات الألبان كاملة الدسم وتقليل احتمالية إصابة الشخص بمرض السكري.