خبراء تغذية يكتشفون سر فقدان الوزن

نشرت مجلة الشهية نتائج دراسة جديدة، يدعي مؤلفوها أنه من أجل إنقاص الوزن بنجاح، من المهم مراقبة ليس كمية الطعام الذي يتم تناوله، ولكن ما يأكله الشخص بالضبط. بمعنى آخر، بدلًا من المحاولة المستمرة للحد من حصص الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، فمن الأفضل تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، ولو بكميات أكبر.

سر فقدان الوزن

وشملت الدراسة أكثر من 70 امرأة بدينة و29 امرأة ذات وزن طبيعي تم تضمينهن في المجموعة الضابطة. كما تم تقسيم المشاركين الذين يعانون من السمنة المفرطة إلى مجموعتين.

أثناء التجربة، تم إعطاء جميع النساء نفس الأطعمة مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهر يختلف محتوى السعرات الحرارية في المنتجات، سواء العالية أو المنخفضة قام العلماء بتجربة كميتها: تم إعطاء المشاركين إما أجزاء عادية أو كبيرة بترتيب عشوائي.

أظهرت نتائج الدراسة، وعندما تلقى الأشخاص حصصًا كبيرة، زادت كمية الطعام الذي يتم تناوله على الفور في المجموعات الثلاث؛ لم يستطع الناس مقاومة إغراء الطعام ولذلك، يقول الباحثون، من الأفضل تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية - وفي هذه الحالة، من المرجح أن تتجنب تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية بشكل خطير.

وغالبًا ما يُقال للأشخاص الذين يريدون إنقاص الوزن أنه يجب عليهم تناول الطعام باعتدال لكن اختيار الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية أكثر فعالية من محاولة تقليل الأجزاء.

وقال فارس زريقات، كبير المتخصصين في المشروع، إن الدراسة أظهرت أنه حتى أولئك الذين خضعوا لتدريب خاص لا يمكنهم التحكم في كمية الطعام المتناولة عندما تكون هناك مجموعة كبيرة من المواد الغذائية.