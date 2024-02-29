مقتل ستة إرهابيين في تبادل إطلاق نار مع الجيش الباكستاني

أعلن الجيش الباكستاني مقتل ستة مسلحين على الأقل خلال عملية مستمرة تنفذها قواته في إقليم خيبر بختونخوا الشمالي قرب الحدود مع أفغانستان.

وفي بيان لها قالت دائرة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني "إن ستة إرهابيين قتلوا على يد قوات الأمن في العملية الاستخباراتية والأمنية المتواصلة في مقاطعة (وازيرستان) القبلية".

كما أفادت الدائرة "بأن الإرهابيين قتلوا خلال تبادل لاطلاق النار مع الجيش"، لافتة الى أنه تم العثور في حوزتهم على أسلحة وذخائر ومتفجرات.

وأشارت إلى أن الستة كانوا متورطين في العديد من الأنشطة الإرهابية التي استهدفت قتل أو خطف مدنيين أبرياء، مؤكدة أن العملية الاستخباراتية والأمنية متواصلة للقضاء على المسلحين وأنشطتهم بشكل نهائي.