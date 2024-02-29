الخميس 29 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل ستة إرهابيين في تبادل إطلاق نار مع الجيش الباكستاني

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجيش الباكستاني مقتل ستة مسلحين على الأقل خلال عملية مستمرة تنفذها قواته في إقليم خيبر بختونخوا الشمالي قرب الحدود مع أفغانستان.

وفي بيان لها قالت دائرة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني "إن ستة إرهابيين قتلوا على يد قوات الأمن في العملية الاستخباراتية والأمنية المتواصلة في مقاطعة (وازيرستان) القبلية".

كما أفادت الدائرة "بأن الإرهابيين قتلوا خلال تبادل لاطلاق النار مع الجيش"، لافتة الى أنه تم العثور في حوزتهم على أسلحة وذخائر ومتفجرات.

وأشارت إلى أن الستة كانوا متورطين في العديد من الأنشطة الإرهابية التي استهدفت قتل أو خطف مدنيين أبرياء، مؤكدة أن العملية الاستخباراتية والأمنية متواصلة للقضاء على المسلحين وأنشطتهم بشكل نهائي.

الجريدة الورقية