الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه لمنصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله"

أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمته لمنصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.

وحسب روسيا اليوم، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أماكن منصة الإطلاق التابعة لـ"حزب الله" والتي تم إطلاق صواريخ منها على مستوطنة كريات شمونة.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت أيضا بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الطائرات قصفت مستودع ذخيرة وموقع لإنتاج الأسلحة ومباني عسكرية لحزب الله في منطقتي خربة سلم ورامية بجنوب لبنان".

وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.