رمضان يقترب وأزمة السكر تُهدد موائد المصريين..هل ستنجح الحكومة في محاربة جشع التجار؟

ينتظر المواطنون بفارغ الصبر انخفاض أسعار السلع الأساسية مع حلول شهر رمضان.

يأتي ذلك في وقت تطالب فيه الحكومة بمزيد من الشفافية من قبل الشركات وضخ كميات كافية من السكر في السوق.

محاربة الغلاء

الحكومة تسعى لتوفير السلع الأساسية ومحاربة الغلاء، بينما التجار يخزنون كميات كبيرة من السكر لرفع سعره.

وأيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، وهو ما يتطلب وجود جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وعادت أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره للظهور مرة أخرى، والتي تعود أسبابها إلى عدم طرح الشركات كميات كافية من السلعة في السوق.

ومن جانبه، قال عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حازم المنوفي، إن السلع الغذائية تمر بالكثير من المراحل حتى تصل للمواطن، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء لم يشعر به المستهلك حاليًا.

وأضاف المنوفي، في تصريحات له، أن التاجر من مصلحته أن تكون أسعار السلع منخفضة، لأن الإقبال عليها يتضاءل بارتفاع أسعارها، مؤكداً أن أزمة السكر ستنتهي خلال 10 أيام، وسوف يتم ضخ كميات كبيرة منه.

وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن السكر سوف يسجل انخفاضاً بقيمة 10 جنيهات خلال 10 أيام، لافتا إلى أن المواطنين قد يشعروا بتراجع أسعار السلع خلال 45 يوماً بعد تراجع الدولار في السوق السوداء.