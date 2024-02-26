أهالي قرية الدير والعزب التابعة بطوخ يطالبون بمنفذ متحرك لتوفير السلع الغذائية 

نرجو ونلتمس التكرم من وزير التموين الدكتورعلى المصيلحى، المساعدة حتى يتسنى توافر كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بمنفذ الإدارة الزراعية بطوخ بالقليوبية حيث إنه غير متوفر سلع اللحوم البلدية الطازجة والدواجن الطازجة والبيض والبقوليات والأرز والزيوت والسكر والبصل والثوم والخضروات والفواكه ولا يوجد بالمنفذ إلا العسل الابيض والعسل الاسمر فقط .

ونرجو التكرم من سيادتكم توفير منفذ متحرك لتوفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية لأهالي ومواطني قرية الدير والمناطق والعزب التابعة لقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية والقري التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية .

مع وافر التحية والاحترام والتقدير

مقدمه

اسامة صبحي فران محمد ابراهيم

عضو بحزب الوفد بطوخ بمحافظة القليوبية