"العشماوى" يواصل جولاته المفاجئة بالفيوم ويكافئ 3 ممرضات ويحيل المتغيبين للتحقيق

واصل الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم جولاته المفاجئة لوحدات الرعاية الاولية بمراكز الفيوم واطسا وابشواى يرافقه كلا من الدكتورة نشوى مصطفى -مدير الدعم الفنى و هالة احمد -مدير ادارة التمريض و الدكتورة نشوى جلال -مدير ادارة العلاقات العامة و متولى سعد -مدير الشئون الادارية ,وتم المرور على 5 وحدات تابعة لاطسا و2 من ابشواى وواحدة من مركز الفيوم.

فى البداية تم المرور على الوحدة الصحية بقرية ابجيج والتابعة لمركز الفيوم وتبين ترك طبيبة الوحدة العمل دون اذن , وتفقد غرفه الملفات واطلع على دفاتر الحضور والانصراف وامر مدير الشئون الادارية بحصر المتغيبين دون اذن لتحويلهم للتحقيق

واكد على اعتماد خطوط السير من مدير الادارة قبل القيام بها بيوم على الاقل.

ثم تفقد حجرة الاستقبال فوجد اسطوانة اكسجين فارغة فاستوضح الامر وقام بالتواصل مع الدكتور محمد عبد الله - مدير الطوارئ بالمديرية لسرعة لملء الاسطوانات و اتخاذ اللازم

كما قام بالاتصال بمدير الادارة الصحية الدكتور رضا تاج لتوفير اسطوانة مملوءة بالاكسجين فى اقرب وقت خلال اليوم وتم ذلك بمجرد انهاء من الزيارة ,كما تفقد غرفة المبادرات و قام بالسؤال عن الخدمات المقدمة و لاحظ وجود نقص بعض انابيب الاختبار فامر بالتواصل مع الدكتورمحمد رمضان- مدير مكتب المبادرات لتوفيرها , كما وجد بعض افراد التمريض غير مرتدية للزي الرسمي الجديد فقامت مديرة ادارة التمريض بالتنبيه عليها بالالتزام بالزي الجديد ,بعد ذلك تفقد الصيدلية و امر بتحويل ممرضة واثنين من الصيادلة المتغيبين الى التحقيق .وتبين غلق المعمل وعلم ان فنى المعمل منتدب يوم واحد في الاسبوع. وتفقد حجرة تنظيم الاسرة و قام باختبار الممرضه وامر بترتيب دولاب الوسائل , ولاحظ تواجد المياة الجوفية امام سكن الاطباء و فى الحديقة فقام بالتواصل مع مركز السيطرة بالمحافظة لحل المشكله وكسح المياة وتنظيف الحشائش .

مراجعة خطوط السير

بعد ذلك توجه الى وحدة الزعفراني التابعة لمركز اطسا ولم يجد الطبيب البشرى وعلم انه منتدب يومين فقط في الاسبوع كما وجد الصيدلية مغلقه فامر مدير الشئون الادارية بفحص دفاتر الحضور والانصراف وحصر المتغيبين دون اذن وخطوط السير والاذونات غير المعتمدة من مدير الادارة .وتبين ان الصيدلانية ذهبت لصرف ادوية فامر بالتحقق من خط السير وحضرت اثناء اثناء الزيارة , وتفقد الاستقبال وحجرة الاسنان وامر بالتواصل مع مديره الادارة الصحية الدكتورة نورة السيد و امر بتوفير مهندس لاصلاح العطل الموجود بكرسي الاسنان ثم ارسال تقرير بما تم اليه.

بعد ذلك تفقد حجرة التطعيمات والملفات وامر بترتيب وترقيم الملفات , كما شدد على الالتزام بالزي الرسمي وكارت التعريف واعتماد خطوط السير من مدير الوحدة ومدير الادارة الصحية وامر بمحاسبة المخالفين.

بعدها توجه وكيل الوزارة و الفريق المرافق الى وحدة منشأة رحمى التابعة ايضا لمركز اطسا والمنقول اعمالها الى احد المنازل المستاجرة لخضوع الوحدة لعملية اعادة بناء ضمن مبادرة حياه كريمة و تفقد حجرة الملفات والاستقبال و قام بسؤال المنتفعين عن رضاهم عن الخدمة وامر بمجازاة الطبيب بخصم يومين من راتبه لعدم تواجده اثناء المرور , ثم تفقد الصيدلية وامر بتحويل الصيادلة المتغيبين الى التحقيق.

بعد ذلك قام بالمرور على وحدة مطول وقام بتفقد الاستقبال و الاطلاع على دفاتر الاحالة والطوارئ و قام باختبار الممرضة قمر عبد العال السيد للتاكد من صحة معلوماتها وامر بصرف مكافاة مالية لها من الادارة لكفاءتها العلمية , بعد ذلك تفقد الصيدلية وامر بتحويل الصيادلة المتغيبين دون اذن للتحقيق , كما تفقد الاسنان وجد طبيبة متواجدة فاطلع على دفتر التردد وامر بتحويل اطباء الاسنان الذين تركوا العمل دون اذن للتحقيق ,ثم تفقد حجرة الكشف في حضور الطبيب وحجرة التطعيمات ووجد المراقب الصحى و الممرضة فى جلسة تطعيم ووجد اطفال مع ذويهم في انتظار التطعيم , وتفقد حجرة الملفات وامر بترقيمها واعادة ترتيبها وتنظيم الملفات خلال شهر.

ثم تفقد المعمل وقام باختبار معلومات فنى المعمل للتاكد من صحة معلوماتهما وامرهما بالمراجعة العلمية , كما لاحظ تواجد كراسي خشبية قديمة في قاعه الانتظار فامر باتخاذ اللازم نحو استبدالها بمقاعد حديثة من مخازن المديرية.

بعدها تفقد "العشماوى " وحدة تنظيم الاسرة وقام بسؤال احدى المنتفعات عن الخدمة المقدمة واجابت برضاها عن الخدمة و حسن معاملة الممرضة فامر بصرف مكافاة مالية للممرضة مكارم محمود السيد لكفاءتها العلمية وتقديمها الخدمة بجودة واهتمامها برضاء المنتفعات عن الخدمة ,بعد ذلك تفقد حجرة المبادرات وقام بسؤال المترددين عن الخدمة المقدمة ,كما لاحظ عدم ارتداء احدى الممرضات للزي الرسمي الجديد فلفت انتباهها الى الالتزام بالزى الرسمي وتفقد نادى المراة و امر بتجهيز ه بالكراسي ,بعد ذلك تفقد وحدة عتامنة المزارعة التابعة ايضا لمركز اطسا والعمل منقول الى منزل قديم لدخولها ضمن مشروعات حياة كريمة ولاحظ ارتداء العاملين كروت تعريف مكتوبة بخط اليد وغير ملائمة فاعطاهم مهلة 48 ساعه لطباعة كروت تعريف جديدة وقام بالاتصال بمديرة الادارة وامر بمجازاة مسئولة الرعاية الاساسية بالادارة بخصم يوم للتقصير في المتابعة والاشراف وتحويل المتغيبين دون اذن للتحقيق.

و قام بالمرور على وحدة جردو التابعة ايضا لمركز اطسا والاعمال منقولة في احد المنازل المستاجرة لدخولها ضمن مبادرة حياة فامر بالاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف تحويل المتغيبين دون اذن الى التحقيق .

ثم تفقد تنظيم الاسرة فامر بتوفير الوسائل الناقصة وتفقد الصيدليه وقاعة الرائدات وتصادف عودتهم من العمل الميداني بالحملة فاطمأن منهن على انتظام العمل .

بعد ذلك تفقد الوحدة الصحيه بطبهار التابعة لمركز ابشواي فى حضور وفاء محمد - اشراف تنظيم الاسرة بادارة ابشواى , و تفقد حجرة رعاية الاطفال ثم الصيدلية ولاحظ تواجد الصيادلة , بعد ذلك تفقد الاسنان ولم يجد الاطباء فامر باعادة توزيع اطباء الاسنان الصباحي ,كما امر بعمل ترك عمل لطبيب الوحدة لانصرافه قبل مواعيد العمل الرسمية دون اذن

ثم تفقد الاستقبال واطلع على سجلات الطوارئ والاحالة وقام باختبار معلومات ممرضة الاستقبال من ناحية تسجيل العلامات الحيويه وقياس الضغط ,وقام بتدريبها وزميلاتها على راس العمل , وفي النهاية تفقد حجرة تنظيم الاسرة وقام باختبار الممرضة باسئلة علمية عن وسائل تنظيم الاسرة, ثم تفقد حجرة المشورة وامر بالتواصل مع مديرة الرعاية الاساسية لتجهيز حجرة بكل وحدة لتقديم المشورة واخطاره بذلك.

وفي نهاية الجولة توجه الى وحدة العجميين التابعه لمركز ابشواي فى النوباتجية و تفقد الاستقبال وقام باختبار الممرضة رحاب عبد الكريم ابراهيم وامر بصرف مكافاة مالية لها لكفاءتها العلمية , كما اطلع على سجلات الطوارئ والاستقبال فى وجود مشرفة التمريض وبعض الممرضات اللواتى تصادف انصرافهن اثناء دخول الوحدة و طلبن منه اعادة بناء الوحدة طبقا للشروط الجديدة حيث ان مبانى الوحدة قديمة جدا فكانت مستشفى قروى قديم ووعدهم بدراسة الامر.

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