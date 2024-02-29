انهيار السوق السوداء للدولار يبشر بانفراجة فى تحويلات المصريين بالخارج

مع إعلان الحكومة تفاصيل صفقة مشروع رأس الحكمة باستثمارات تصل إلى 35 مليار دولار، خلال الشهرين المقبلين، ازدادت التوقعات بعودة تحويلات المصريين بالخارج للارتفاع من جديد خلال الأشهر القادمة، خاصة بعد أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية، بصورة ملحوظة، وسط حالة من التفاؤل بين رؤساء الجاليات المصرية بالخارج بأن تكون الصفقة بداية لحل ازمة نقص العملة وضخ مزيد من الاستثمارات للبلاد.

كانت تحويلات المصريين بالخارج شهدت تراجعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، وأكد تقرير البنك المركزى المصرى عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9%، لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار، خلال الشهور الثلاثة من يوليو وحتى سبتمبر 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار فى ذات الشهور من 2022.

وأعلن أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2023، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، أسفرت عن فائض كلى فى ميزان المدفوعات بلغ 228.8 ملیون دولار، مقابل فائض كلى بلغ 523.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية 2022/2023.

وتعانى مصر من صعوبة توفير العملة الأجنبية، وزيادة معدلات التضخم التى سجلت معدلات قياسية خلال الأشهر الماضية، وطرحت الحكومة عدة مبادرات لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج، من بينها الشهادات الدولارية بعائد تنافسى 7% و9%، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية فى فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتى تم إعادة فتحها للمرة الثالثة، ويأمل المصريون فى الخارج فى استقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر خاصة وجذب مزيد من الاستثمارات للبلاد.

قال المهندس اسماعيل احمد على رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إنه لا مانع من أن يتم استخدام الأصول كاستثمار للمستقبل، وستعود علينا بفوائد عديدة، فنحن فى حاجة لتدفق رؤوس أموال اجنبية، فضلاً عن زيادة الاستثمارات فى مصر، وعودة إقبال السياح.

أضاف أن أهم ما يميز تلك الصفقة انها ستدخل أموالاً للبلاد فى وقت نحتاج فيه إلى النقد الأجنبى، ومن ناحية أخرى ستسهم فى تراجع سعر الدولار، وهذا ما حدث بالفعل خلال ساعات قليلة من إعلان الحكومة عن المشروع.

كما ستسهم فى إحداث توازن فى ميزان المدفوعات وتوازن بين سعر صرف العملة بين البنوك والسوق السوداء، وهذا سيؤدى لضرب السوق السوداء فى مقتل، وزيارة تحويلات المصريين بالخارج، لأن الفارق بين البنوك والسوق السوداء لن يتجاوز بعض جنيهات، وبالتالى تزداد معاملات المغتربين فى البنوك، ويتم تحويل الاموال عبر القنوات الشرعية، وأكد أن مصر تستفيد بـ ٣٠٪ فقط من تحويلات المغتربين، والباقى للاسف يذهب للسوق الموازى.

وأكد الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع دولة الإمارات، أن المشروع قوى جدا وجاء فى موعد جيد، فهو يساعد على استقرار السوق الداخلى، وتحسين قيمة الجنيه. كما يعطى ثقة للمصريين بالخارج بأن الأوضاع الاقتصادية فى مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، فضلاً عن تراجع سعر الدولار، وهذا ضمان لاستقرار الأوضاع، فهو مشروع متكامل يوفر المزيد من فرص العمل، خاصة وأن الشركات المنفذة للمشروع مصرية، والعائد الإيجابى سيكون جيدا.

ويأمل الدكتور شعبان بضخ مزيد من الاستثمارات العربية والمحلية للبلاد، متوقعا أن تزداد تحويلات المصريين بالخارج، لانه عندما يتقارب سعر الدولار بين السوق السوداء والبنك، فمن الطبيعى أن يلجأ المواطن للبنك لانه هو الآمن، ونأمل أن يتعاون المصريون بالخارج مع الجهود التى تبذلها الدولة، من أجل الاستقرار، وضخ أموالهم، ويتعاون المصريون فى الداخل أيضا بإقامة مشاريع جديدة.