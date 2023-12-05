تفاصيل افتتاح عدد من مناطق المتحف المصري الكبير (شاهد)

تحدث الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، عن افتتاح عدد من مناطق المتحف المصري الكبير.



وقال “زيدان” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية: "بالنسبة للدرج العظيم هو إحدى قاعات العرض التي يتميز ويتفرد بها المتحف المصري الكبير عن أي متحف في العالم كله".

وأضاف: "يعرض عليه مجموعة من أفضل وأضخم القطع الأثرية التي تجسد روائع الفن في الحضارة المصرية القديمة، تبدأ من عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الوسطى والدولة الحديثة والعصر اليوناني الروماني".

الحضارة المصرية القديمة

وتابع: "الدرج العظيم يتكلم عن قصة وسيناريو في الحضارة المصرية القديمة من أفضل روائع الفن وموضوعات رئيسية بواقع 4 موضوعات يتم فيها عرض مجموعة متميزة من تماثيل الملوك مثل الهيئة الملكية وكيف كان الملك يتم تصويره في العصور القديمة وأهم تماثيل هذه المجموعة تماثيل للملوك سيتي الاول وسنوسرت وحتشبسوت وامنحتب الثالث".

الملوك في عصر الدولة القديمة

وأوضح: "بعد الصعود على الدرج نجد أماكن العبادة عند المصري القديم، فهذه الاماكن كانت تقع على عاتق الملوك مباشرة، ومن خلال هذا الموضوع نعرض مجموعة متميزة جدا من الأعمدة المصنوعة من الجرانيت لعدد من الملوك في عصر الدولة القديمة وتمثالين للملك أمنمحات وغيرها".

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قام بجولة تفقدية في المتحف المصري الكبير، وذلك في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها السيد الوزير لمتابعة مستجدات وتطورات الأعمال بالمتحف والاطمئنان على معدلات التنفيذ ووضع القطع الأثرية به.

ورافقه، خلال الجولة، اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم بالمتحف، والدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف.

وخلال الجولة، تفقد الوزير، الدرج العظيم والذي تم الافتتاح التجريبي له يوم ١ ديسمبر الجاري، وتم إضافته ضمن الأماكن المسموح بزيارتها بالمتحف والتي تشمل كل من منطقة المسلة المعلقة، والبهو العظيم، والبهو الزجاجى، وذلك في ضوء التشغيل التجريبي للخدمات المقدمة لزائريه والتأكد من تميز وتفرد التجربة السياحية به.

ويعتبر الدرج العظيم من أكثر الأماكن تفرداً بالمتحف والتي تميزه عن باقي المتاحف العالمية، حيث يُعرض عليه مجموعة من أفضل وأضخم القطع الآثرية الثقيلة التي تجسد روائع فن نحت في مصر القديمة، والتي تبدأ من عصر الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني، وينتهي الدرج العظيم بمشهد بانورامي جميل يُظهر أهرامات الجيزة الخالدة.