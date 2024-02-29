الشباب والرياضة ومؤسسة زايد وجمعية رسالة وحملة بشبابها تنظم قوافل طبية لأصحاب الهمم بالفيوم

باجمالى "٧٤٤٦ "مستفيد....

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي وعن طريق اللجنة العليا للقوافل الشاملة بوزارة آلشباب ومؤسسة زايد العليا لذوي الهمم تحت رعاية القابضة وجمعية رسالة وحملة بشبابها سلسة من القوافل الطبيه بمحافظة الفيوم وذلك علي مدار يومين فى الفترة من ٢٢ حتى ٢٣ فبراير الماضي.

وتم توقيع الكشف الطبي واجراء الفحوصات والتحاليل الطبيه وتوزيع الادويه بالمجان بكلا من قرية " العامرية ، والعزب ، وطبهار " بمحافظة الفيوم لعدد "٧٤٤٦" مريض في مختلف التخصصات الطبية وبلغ عددها " ١٣" تخصص طبي

وأوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان تلك القوافل الطبية المنفذة بمحافظة الفيوم ستكون انطلاقة للعديد من القوافل الطبية والتى ستجوب مختلف محافظات الجمهورية بمراكز الشباب والتأهيل التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي نحو تحسين جودة حياة الأولى بالرعاية ومن اجل بناء مجتمع صحي وسليم .

قافلة طبية لأصحاب الهمم بالفيوم

قافلة طبية لأصحاب الهمم بالفيوم

قافلة طبية لأصحاب الهمم بالفيوم

قافلة طبية لأصحاب الهمم بالفيوم

قافلة طبية لأصحاب الهمم بالفيوم

قافلة طبية لأصحاب الهمم بالفيوم



مضيفا " صبحي " ان ذلك يأتي في اطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا من ابوظبي في تنفيذ القوافل الطبيه في القري الأكثر احتياجا تحت رعاية القابضة .