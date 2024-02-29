التجارى الدولى أول بنك يصدر قصة نجاح شراكته مع ”LinkedIn learning"

اختارت منصة "LinkedIn Learning" البنك التجاري الدولي مصر-CIB، ليصبح أول بنك مصري، ويشارك بقصة نجاحه في تقديم تجربة تعليمية استثنائية لتعزيز مهارات و خبرات اكثر من 16 ألف طالب جامعي في مختلف أنحاء مصر لتأهيلهم لسوق العمل.

يأتي ذلك في ضوء ايمان البنك الراسخ بدوره الفعّال في تدريب وتطوير العنصر البشري الذي يُعد من أهم ركائز النجاح لأي مؤسسة، وهو ما يقوي ويدعم مكانة البنك كمنارة تعليمية لتطوير الشباب.

وأتت قصة النجاح كنتاج لتعاون فعال بين “LinkedIn Learning” و البنك التجارى الدولى في برنامج ال CIB للتدريب الصيفي و الذى ارتكز على الابتكارات التكنولوجية في عدّة مجالات تشمل التكنولوجيا المالية، الـBitcoin، الذكاء بهدف تعريف المتدربين على خصائص العصر الرقمي وأهم مستجداته وتطبيقاته العملية وملاحقة الاتجاهات الإبداعية، وهو ما يُساهم بدوره في التحول الحتمي لسوق العمل ومهارات الموظفين الجدد المتوقعة.

وقد امتد التعاون بإتاحة منصة "LinkedIn Learning" للبنك مجموعة متنوعة من الدورات والباقات الرقمية من خلال أكثر من 2000 اعتماد يمكن استخدامه من قِبل موظفي البنك التجاري الدولي لتطوير قدراتهم المهنية.