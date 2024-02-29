صحفية سودانية: هناك تاريخ طويل من العلاقات بين مصر والسودان

قالت أمل أبو القاسم، الكاتبة الصحفية السودانية، إنّ زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان لمصر اليوم، هي زيارة منتظرة من جانب الطرفين، لمناقشة الأوضاع الداخلية في السودان، بعتبار أن مصر دولة جوار جغرافي ودولة علاقات تاريخية ودبلوماسية وكذلك مناقشة تطور العلاقات بين البلدين.

دعم مصر غير المحدود للسودان

وأضافت «أبو القاسم» خلال مداخلة هاتفية، في التغطية الخاصة للزيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني لمصر، المذاعة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن دعم مصر غير محدود من قبل الحرب السودانية، لافتة أن الدولة المصرية من قبل الحرب كانت تستضيف أكثر من 5 مليون مواطن سوداني، وبعد الحرب كانت يدها بيضاء على السودان في إرسال المساعدات الإنسانية.

تاريخ طويل من العلاقات بين مصر والسودان

وتابعت: «هناك تاريخ طويل من العلاقات بين مصر والسودان، وتأتي الزيارة في نطاق تعزيز العلاقات بين البلدين، وتقدير أفضال مصر العديدة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا جديدة إقليمية ودولية وداخلية سودانية، وايضا القضايا التي تتعلق بالإشكالات التي يعاني منا السودانيين القائمين في مصر، مع الخروج من هذه النقاشات بحلول ملموسة وعملية تطبق على أرض الواقع».