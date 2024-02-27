السودان يجدد التزامه بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والتعاون مع المنظمات الدولية

جددت وزارة الخارجية السودانية تأكيد التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب وتمرد قوات الدعم السريع.

كما أهابت الخارجية السودانية في بيان اليوم الثلاثاء وخلال ردها على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان بالمجتمع الدولي أن يدين بأقوى العبارات إعاقة الميليشيا المتمردة للعمل الإنساني بالتنصل عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية جدة بتاريخ 20 مايو 2023 واستمرارها في احتلال المرافق الاستراتيجية والخدمية والأعيان المدنية وإقامة الارتكازات على الطرق الرئيسية ونهب مستودعات المنظمات الإنسانية.

كما طالبت الوزارة، المفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان خلال استعراضه تقريره المرتقب أمام المجلس بتضمين الملاحظات والتصويبات الواردة في رد السودان على التقرير، وقالت إن "العلاج الناجع لأي أزمة يبدأ بالتوصيف الصحيح وتسمية الأشياء بمسمياتها.

وأوضحت الخارجية السودانية أن حكومة السودان تقدمت برد مفصل على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، حيث تضمن الرد ملاحظات وتصويبات لما جاء في التقرير، خاصة فيما يتصل بتوصيف الأزمة في السودان.

وجددت الحكومة السودانية في ردها التزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان أثناء قيامها بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان وشعبه، بما في ذلك التقيد الصارم بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية.. ورفضت وزارة الخارجية السودانية محاولات المساواة بين القوات المسلحة، الجيش الوطني المهني، والميليشيا الإرهابية وتسميتهما بطرفي النزاع.

ورحبت وزارة الخارجية السودانية بإيراد التقرير للفظائع غير المسبوقة للميليشيا وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتي تواترت في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووثقتها أيضا كبريات وسائل الإعلام.

وأعادت الوزارة التأكيد بأن هذه الميليشيا المتمردة قد استوفت كافة المعايير اللازمة لإعلانها مجموعة إرهابية.