الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس بالبنوك

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. سجل سعر الدولار خلال بداية التعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية، استقرارًا، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار اليوم الخميس، وجاء سعره على النحو الآتي:

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سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية 
 

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار في البنك الاهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى المصرف المتحد
وسجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه  في البنك الأهلي المتحد
وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول
وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


 

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