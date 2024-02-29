بالصور.. حريق تكساس ثاني أكبر حادثة في تاريخ الولاية

تحول حريق غابات سريع الانتشار في منطقة تكساس بانهاندل إلى ثاني أكبر حريق في تاريخ الولاية، يوم أمس الأربعاء، ما أدى إلى قيام عمليات إجلاء للسكان وانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، بينما يكافح رجال الإطفاء لاحتواء ألسنة اللهب الآخذة في الاتساع.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلن حاكم الولاية غريغ أبوت "حالة الكوارث" في 60 مقاطعة في الولاية، يوم الثلاثاء، "لضمان نشر موارد الاستجابة للحرائق الحرجة بسرعة في مناطق في تكساس بانهاندل تتأثر بحرائق الغابات المدمرة".

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فقد أتلف الحريق الذي ينتشر بسرعة، أكثر من 780 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، في غضون 24 ساعة.