ندوة تدريبية للأخصائيين والمرشدين ببني سويف على الممارسات الحديثة في زراعة القطن

تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد الميداني مع المزارعين وتكثيف الندوات الإرشادية والتدريب للأخصائيين الزراعيين ومديرى الإدارات الزراعية ومديرى الجمعيات الزراعية بالمراكز الإرشادية بجميع المحافظات قبل بدء موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحت إشراف د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن.

الإرشاد الزراعي

نظم المعهد أول ندوة تدريبية حول محصول القطن بمقر الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بمحافظة بني سويف وبحضور قيادات الوزارة ومعهد القطن.

في بداية الندوة رحب المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة في بنى سويف بالسادة الحضور مؤكدًا أن الوزارة سوف تقدم كافة التسهيلات لزراعة القطن وتقوم بالتعاون مع كافة الجهات لتسيهل خدمات وعمليات زراعة القطن من تطهير ترع ومصارف ومكافحة حشائش وافات وتوفير الأسمدة المتنوعة في الجمعيات والمراكز، وأشار إلي أن مزارعى القطن يحصلون على أعلى متوسط لوحدة المساحة، كما كانت الأسعار هذا الموسم مربحة.



ثم قام الدكتور ياسر المنسى وكيل معهد القطن للإرشاد بالحديث عن أهم الظواهر التى تصيب القطن ومنها الاحمرار والهياج الخضرى وبندقة اللوز إلى جانب تأثير التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرة النبات على تحملها وتفادى هذه التغيرات والعمل على المحافظة على اللوز الموجود للحصول على أعلى إنتاجية.

وأوضح الدكتور حسين خليفة رئيس قسم تربية القطن أهمية التوصيات الفنية للحصول على أعلى إنتاجية إلى جانب الاهتمام بإخلاء الأرض مبكرًا وإتمام الخدمة فى الميعاد المناسب وأشار إلى أن الصنف جيزة 95 له قدرة إنتاجية عالية إلى جانب التبكير فى النضج وإمكانية زراعته بعد محصول شتوى كامل ويمكن التحميل معه وذلك لزيادة ربحية المزارع.

ومن ناحيته صرح د. مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن أن هذه الندوة تعتبر أول ندوة إرشادية بهدف إلقاء الضوء علي مجهودات وزارة الزراعة والحكومة لمساندة مزارعى القطن، وذلك من خلال الإعلان عن سعر الضمان للموسم الجديد وهو (10,000 جنيه) لأقطان الوجه القبلى و(12,000 جنيه) لأقطان الوجه البحرى، وأكد عمارة علي أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية ويحتاج إلى تضافر جهود جميع القطاعات حتى يستعيد مكانته بالأسواق العالمية، وقال إنه تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادته إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة، مشيرًا إلى دور منظومة التسويق الجديدة التى ساهمت فى حصول المزارع على أفضل وأعلى سعر، وكذلك أهمية إعلان سعر الضمان فى هذا التوقيت المناسب قبل بداية الزراعة، وأشار "عمارة" إلى تطوير منظومة قطاع الغزل والنسيج وذلك لاستيعاب الأقطان المصرية للاستفادة من القيمة المضافة، وأنه سوف يتم القيام بتنفيذ عدة ندوات أسبوعية فى جميع محافظات الوجه القبلى خلال الفترة القادمة.



حضر الندوة المهندس محمد زين العابدين مدير منطقة شمال الصعيد للإرشاد الزراعي والمهندسة مني عامر مدير ادارة القطن بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.