SpaceX تنقل مقرها من ديلاوير إلى تكساس

بدأ إيلون ماسك نقل أعماله بعيدًا عن ولاية ديلاوير، بعد قرار القاضي في الولاية بإبطال حزمة رواتب شركة تسلا البالغة 56 مليار دولار. في منشور على موقع X، أعلن Musk أن SpaceX قد نقلت مقر الشركة من ديلاوير إلى تكساس، إلى جانب نسخة من شهادة التحويل التي تلقتها من وزير خارجية تكساس. وأضاف المسؤول التنفيذي: "إذا كانت شركتك لا تزال مسجلة في ولاية ديلاوير، فإنني أوصي بالانتقال إلى ولاية أخرى في أقرب وقت ممكن".

قامت SpaceX بنقل حالة تأسيسها من ديلاوير إلى تكساس!

إذا كانت شركتك لا تزال مدمجة في ولاية ديلاوير، فإنني أوصي بالانتقال إلى ولاية أخرى في أقرب وقت ممكن. pic.twitter.com/B7FLByL2dY

– إيلون ماسك (@elonmusk) 15 فبراير 2024

وكما تشير بلومبرج، فقد نقل أيضًا أعمال نيورالينك من ديلاوير إلى نيفادا في 8 فبراير، بعد وقت قصير من كشفه أن الشركة زرعت شريحة دماغها في مريض بشري لأول مرة. وبهذا التغيير في الموقع، انضمت شركة Neuralink إلى شركة أخرى يسيطر عليها ماسك في الولاية: X، والتي انتقل إليها أيضًا من ولاية ديلاوير، عندما غير اسمها من تويتر في عام 2023.

عندما صدر قرار المحكمة بإلغاء حزمة تعويضات تسلا الخاصة به، نشر ماسك سلسلة من التغريدات تبث شكاواه ضد الدولة. في أحد المنشورات، قام باستطلاع آراء الأشخاص حول ما إذا كان ينبغي لشركة Tesla تغيير مقرها القانوني للشركة إلى تكساس. وكتب في منشور آخر: "لا تقم أبدًا بتأسيس شركتك في ولاية ديلاوير". وأضاف ماسك: "أوصي بالاندماج في ولاية نيفادا أو تكساس إذا كنت تفضل أن يقرر المساهمين الأمور".

على عكس SpaceX وNeuralink، من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تقوم Tesla بتأسيسها. لا يزال يتعين على Musk إجراء تصويت من المساهمين حول ما إذا كان يجب على الشركة نقل مقرها القانوني. تجدر الإشارة إلى أن كلاً من Tesla وSpaceX لهما بالفعل حضور هائل في The Lone Star State. نقلت تسلا مقرها الفعلي إلى تكساس من كاليفورنيا بسبب إجراءات السلامة الخاصة بكوفيد-19. كما أن لديها مصنع Gigafactory في الولاية، والذي ينتج سيارات الشركة، بما في ذلك Cybertruck. وفي الوقت نفسه، تقع قاعدة Starbase التابعة لشركة SpaceX، وهي منشأة إنتاج وإطلاق لمركبات Starship، في بوكا تشيكا، تكساس.