التنمية المحلية: تنفيذ دورات تدريبية للشباب في المحافظات

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود الوزارة في تنفيذ عدد البرامج التدريبية بمراكز التدريب الحرفي بالمحافظات، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة قد بدأت تنفيذ الدورات التدريبية الجديدة للشباب بمراكز التدريب الحرفي بالمحافظات ضمن خطتها للعام المالى الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي تدعمها الوزارة بالإمكانيات والخامات اللازمة، وذلك في مجالات الملابس الجاهزة والنجارة والأثاث والجلود والأحذية، بتكلفة ٥٤٠ ألف جنيه، ويأتي هذا في إطار جهود وزارة التنمية المحلية، لخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية بالمحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية القائمين على التدريب بالمراكز الحرفية بالوزارة على تنفيذ برنامج تدريبي لأول مرة لتدريب شباب العشوائيات فى ثلاث محافظات هي (الغربية – سوهاج – قنا) على بعض الحرف منها (السباكة – الحدادة – النجارة... وغيرها) وذلك على مدار ٣ شهور بتكلفة إجمالية ١٠٢,٤ ألف جنيه، وتأتي الدورة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بحياة المواطنين من قاطني المناطق العشوائية وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم، وتماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة (2030)، والهادفة إلي تحقيق نظام بيئي متزن يرتقي بجودة حياة المصريين، يعزز من القيم المجتمعية والاقتصادية المتزنة ترتقي بالجمهورية الجديدة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم البدء في الدورة التدريبية من يوم ١٥يناير الماضي وحتى منتصف مارس القادم، وبلغ إجمالي عدد المتدربين ٣٨ متدربًا من المناطق العشوائية منهم ٨ متدربين في محافظة سوهاج، و15 متدربًا في كل من محافظتي قنا والغربية، مشيرًا إلى أنه جارِ تعزيز انتشار التدريب لكافة الشباب فى المناطق العشوائية وذلك لإنجاح جهود الدولة فى مواجهة البطالة والوصول إلى معدلات التشغيل المستهدفة للشباب وانخراطهم فى سوق العمل.

وأشار اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدة دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز تدريب الصناعات الحرفية بالمحافظات، لافتًا إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالصناعات الحرفية وتدريب الشباب على مجالاتها المختلفة خاصة أن الصناعات الحرفية تمثل نقطة بداية حياة عملية وفرصة عمل مستدامة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتدريبهم على الأعمال الحرفية وخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية بالمحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تحرص على استمرار التدريب على الصناعات الحرفية في مراكز التدريب التي تتبع الوزارة سنوياً بالتنسيق مع المحافظات ورصد احتياجاتهم التدريبية وأعداد الشباب التى سيتم تدريبهم، والحرف التى يتم التدريب عليها، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من التدريب، موضحًا أن البرنامج التدريبى يستمر لمدة 3 أشهر، وينفذ فى 12 محافظة هى الإسماعيلية والأقصر وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد والبحيرة والفيوم والشرقية وقنا والغربية والمنيا وبورسعيد، ويستفيد من هذه الدورات ٢٠٤ متدربين من المحافظات المشار إليها، على أن يكون سن المتدربين من 18 إلى 30 سنة، ومن حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، والذين لديهم الرغبة الجادة والاستعداد الكامل للتعلم.

ووجه اللواء هشام آمنة الشباب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج التدريبى للصناعات الحرفية بالتواصل مع إدارات الصناعات الحرفية بدواوين عموم المحافظات لتسجيل بياناتهم والاستفادة من التدريب وذلك للانخراط في سوق العمل، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتهم المحلية.



