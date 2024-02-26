التنمية المحلية تتابع انطلاق معارض "أهلًا رمضان" بالمحافظات

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة البحر الأحمر في التوسع في إقامة معارض ومنافذ لبيع احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابته ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلًا رمضان".

وافتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، معرض السلع الغذائية "أهلًا رمضان"، أمام جدارية أتوبيس الوجة القبلي بطريق النصر بمدينة الغردقة، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالبحر الأحمر بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية لتوفير كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون طوال شهر رمضان الكريم، بأسعار مخفضة، لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

وأفاد محافظ البحر الأحمر بأن المعرض يضم 17 محلا لبيع كافة أنواع السلع الغذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق، بتخفيضات تتفاوت من 25 إلى 30 %، منها السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والمجمدات والدواجن واللحوم، وكل مستلزمات الأسرة خلال الشهر المبارك.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء مستلزمات رمضان من داخل المعرض، مشيدين بدور المحافظة بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة مما يساهم في القضاء علي جشع التجار في بعض المحال التجارية.



