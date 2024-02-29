خبير علاقات دولية يكشف أهمية زيارة البرهان للقاهرة

قال الدكتور طارق فهمي، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى القاهرة اليوم مهمة للغاية، وتمثل رسالة للحضور المصري واستمرار التنسيق بين الطرفين في العديد من القضايا وما تواجه السودان من تطورات بصورة أو بأخرى.

طبيعة العلاقات المصرية السودانية

وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الزيارة مهمة لجملة من الاعتبارات منها طبيعة العلاقات المصرية السودانية وجزء منها مرتبط بالتنسيق المصري السوداني ولاسيما في حالة التوتر التي تشهدها السودان اليوم، وأيضًا تستهدف الزظيارة تعزيز العلاقات الثنائية على السمتوى السياسي والاقتصادي والعسكري.

بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

وذكر خبير العلاقات الدولية، أن زيارة البرهان تستهدف أيضًا بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وتطويرها، ومناقشة بعض القضايا الاقليمية، مشيرًا إلى أن الزيارة مهمة وتؤكد سعي القاهرة لمزيد من التنسيق والتشاور مع السودان في القضايا المختلفة، وتطوير العلاقات، على حد قوله.

السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني

وقد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمطار القاهرة.

وأوضح مجلس السيادة السوداني، أن الزيارة تأتي في إطار تكثيف الجهود لإنهاء الحرب التي اندلعت منتصف أبريل الماضي.