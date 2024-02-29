الحالة المرورية في الشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة (شاهد)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة، إذ يشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية، كما يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية نسبية وصولا إلى منطقة غمرة.



يشهد كوبري 15 مايو كثافات مرورية

ويشهد كوبري 15 مايو كثافات مرورية، كما يشهد شارع بورسعيد عند نزلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية وصولا إلى منطقة الزاوية الحمراء، كما أن هناك كثافات مرورية عند منطقة الوايلي وصولا إلى كوبري الساحل والأميرية والكورنيش، بالإضافة إلى بعض الكثافات النسبية البسيطة عند منطقة المظلات وصولا إلى منطقة وسط البلد.



يشهد طريق الدائري سيولة مرورية

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، إذ يشهد طريق الدائري سيولة مرورية، وكذلك الأمر عند محور 26 يوليو بالإتجاه إلى أكتوبر، كما أن هناك كثافات نسبية بالإتجاه إلى المهندسين قبل مطلع الدائري وميدان لبنان وصولا إلى نادي الزمالك.

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية نسبية، بالإضافة إلى بعض الكثافات المرورية في شارع السوادان حتى جامعة القاهرة وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة.

