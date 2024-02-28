تعرف على الحالة المرورية في القاهرة الجيزة (شاهد)
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"،عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا يرصد الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.
ويشهد ميدان عبد المنعم رياض، وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وأخرى بها سيولة مرورية، كما توجد كثافات مرورية على طريق الكورنيش من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد.
الكثافات المرورية أعلى كوبري أكتوبر
وتستمر الكثافات المرورية أعلى كوبري أكتوبر حتى منطقة العباسية، كما توجد كثافات مرورية لدى محور النصر وصولا للمنصة.
محافظة الجيزة
وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، يشهد الطريق الدائري بعض الكثافات المرورية قبل وبعد النزلات، كما بدأت تتكون بعض الكثافات المرورية أعلى محور يوليو.