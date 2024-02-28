تعرف على الحالة المرورية في القاهرة الجيزة (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"،عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا يرصد الحالة المرورية في الشوارع والميادين ‏الرئيسية.‏

ويشهد ميدان عبد المنعم رياض، وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وأخرى بها سيولة ‏مرورية، كما توجد كثافات مرورية على طريق الكورنيش من المظلات في اتجاه منطقة وسط ‏البلد.‏

الكثافات المرورية أعلى كوبري أكتوبر

وتستمر الكثافات المرورية أعلى كوبري أكتوبر حتى منطقة العباسية، كما توجد كثافات مرورية ‏لدى محور النصر وصولا للمنصة.‏

محافظة الجيزة

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، يشهد الطريق الدائري بعض الكثافات المرورية قبل وبعد ‏النزلات، كما بدأت تتكون بعض الكثافات المرورية أعلى محور يوليو.‏