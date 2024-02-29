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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إطلاق سراح االبرغوثي أبرز شروط حماس خلال المفاوضات الجارية

البرغوثي
البرغوثي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "حماس" تصر على إطلاق سراح الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة.

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وأشارت المصادر إلى أنه "في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تصر الحركة في غزة على إطلاق سراح مروان البرغوثي، القيادي البارز في فتح الذي يقبع في السجون الإسرائيلية".
وبحسب التقرير، المنشور على قناة "i24 News"، تعتبر القيادة الفلسطينية البرغوثي شخصية رئيسية في أي مفاوضات سلام محتملة وتطالب بإطلاق سراحه كجزء من أي اتفاق.

البرغوثي شخصية سياسية فلسطينية معروفة، اكتسب شهرة خلال الانتفاضة الأولى والثانية. كان البرغوثي داعمًا في البداية لعملية السلام، لكنه أصيب فيما بعد بخيبة أمل وبرز كزعيم للانتفاضة الثانية من الضفة الغربية. وكان مرتبطا بالتنظيم، وهي جماعة شبه عسكرية تابعة لفتح.
وأشارت إلى أن البرغوثي يقضي حاليا عدة أحكام بالسجن المؤبد في سجن إسرائيلي. وعلى الرغم من وجوده في السجن، لا يزال البرغوثي يتمتع بنفوذ كبير داخل حركة فتح، ما أثار تكهنات حول قدرته كمرشح موحد لخلافة محمود عباس كزعيم للسلطة الفلسطينية.

 

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