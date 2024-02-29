70 شهيدًا و600 جريح.. إسرائيل تقتل فلسطينيين أثناء استلامهم للمساعدات

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي – فجر اليوم الخميس- مجزرة دامية ضد مئات المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون استلام المساعدات غرب جنوبي غزة.

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام فإن آلاف المواطنين تجمعوا على شارع الرشيد غرب غزة فجر اليوم انتظارا للشاحنات التي تحمل المساعدات، وبمجرد وصولها استهدفت دبابات الاحتلال المواطنين بالقذائف والأعيرة النارية ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وأكدت مصادر طبية أن الحصيلة الأولية للمجزرة هي 70 شهيدا و600 جريح والعدد مرشح للزيادة.