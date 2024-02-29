لدعم عضوات أندية الفتاة والمرأة

تواصل وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، تنفيذ مبادرة "حرفتك مهنتك "، لعضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب محافظات الجمهورية.

الشباب والرياضة: مبادرة "حرفتك مهنتك" تجوب 5 محافظات

الشباب والرياضة: مبادرة "حرفتك مهنتك" تجوب 5 محافظات



حيث بدأت محافظة الفيوم ورشتها لتعليم فن "المكرمية" بمركز شباب المحافظة ، أما محافظة المنوفية فقد إختتم مركز شباب ميت فارس ورشته في " الريزن"، كما شهدت محافظة القليوبية ورشة الإكسسوارات بمركز شباب سنهره والتي إستمرت لمدة ثلاثة أيام ، في حين إستمرت محافظة الشرقية في فعاليات ورشة " أركت على الخشب " بمركز شباب التنمية الشبابية ببلبيس ، ومحافظة البحر الأحمر ورشة لتعليم التطريز على القماش والشنط بمركز شباب القصير

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة توفر العديد من الورش التدريبية لتعزيز قدرات الفتيات ومهاراتهن لإقتحام سوق العمل الحر، وتمكينهن إقتصادياً وتشجيعهن على المشروعات الصغيرة ،كما تنظم العديد من المعارض داخل مراكز الشباب لعرض منتجات أندية الفتاة وفتح سوق عمل جديد.