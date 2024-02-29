وزارة الشباب والرياضة: تطعيم البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية بغانا

في إطار الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الرياضيين المصريين، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تطعيم جميع أعضاء البعثة المصرية المشاركة في النسخة الـ 13 من دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من (٣-٢٣) مارس القادم في العاصمة الغانية أكرا، والتي تقام تحت رعاية رئيس دولة غانا "نانا اكوفو ادو"، بمشاركة نحو 5000 لاعب ومدرب يمثلون 50 دولة يشاركون في 30 رياضة بواقع 23 لعبة في جدول الميداليات منهم 8 رياضات مؤهلة للأولمبياد وهي (المصارعة، والثلاثي، والتنس الأرضي، وتنس الطاولة، والسباحة، والدراجات، والريشة الطائرة، والعاب القوى)، و 7 ألعاب استعراضي.

تطعيم البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية بغانا

تطعيم البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية بغانا

تطعيم البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية بغانا

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والأمان لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية، وأن التطعيم يأتي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة للحفاظ على صحة الرياضيين من الأمراض المعدية، وضمان سلامتهم خلال رحلتهم إلى غانا، وتمكينهم من التركيز على أدائهم الرياضي واعتلا منصات التتويج.

وتلقت البعثة المصرية المكونه من ٣٨٧ فرد من أعضاء البعثة من اللاعبين والمدربين جرعات من لقاحات ضد الأمراض الوبائية التى يوجد لها تطعيم و إجراء وقائي حسب التحديث العالمى فبراير ٢٠٢٤ وهي" الحمى الصفراء، الإلتهاب السحائى، الملاريا"، حيث تم تطعيم البعثة بتطعيمات الحمي الصفراء والالتهاب السحائي وتم تزويد البعثه بعدد ٢١٠٨٠ قرص من أقراص ضد الملاريا بمقر اللجنة الاولمبية المصرية قبل سفرهم لغانا، وذلك من خلال التعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة واللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين بوزارة الشباب والرياضة.

وتخوض مصر منافسات دورة الألعاب الإفريقية ببعثة مكونة من 240 لاعبًا بواقع 150 لاعبًا و 90 لاعبة يتنافسون في 20 رياضة مختلفة وهي: مصارعة الزراعين (8 رجال و 6 سيدات)، العاب القوى (11 رجال و 4 سيدات)، الريشة الطائرة (5 رجال و 5 سيدات)، كرة السلة 3X3 (4 رجال و 4 سيدات)، كرة الطائرة الشاطئية (2 رجال و 2 سيدات)، الكرة الطائرة (12 رجال و 12 سيدات)، الملاكمة (4 رجال و 2 سيدات)، الشطرنج (2 رجال و 2 سيدات)، الهوكي (20 رجال)، كرة اليد (16 رجال)، الجودو (7 رجال و 7 سيدات)، الكاراتيه (11 رجال و 9 سيدات)، السباحة (10 رجال و 5 سيدات)، تنس الطاولة (4 رجال و 4 سيدات)، التايكوندو (8 رجال و 8 سيدات)، التنس (4 رجال و 4 سيدات)، الثلاثي (رجل وسيدة)، رفع الأثقال (6 رجال و 6 سيدات)، المصارعة (12 رجال و 6 سيدات)، كرة السرعة (3 رجال و 3 سيدات).

ويرأس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية الدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة.



