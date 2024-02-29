الخميس 29 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الأمريكي يؤكد على الحاجة الملحة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الحاجة الملحة لتسهيل إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين لا سيما في شمالي قطاع غزة من خلال طرق جديدة. 

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وذكر بيان لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الخميس أن أوستن دعا، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، إلى تقييم المفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح "الرهائن" لدى حركة "حماس". 
وأشار البيان إلى أن الطرفين توافقا على ضرورة تمرير الكونجرس الأمريكي مشروع التمويل الإضافي الذي يتضمن تقديم مساعدات لإسرائيل.

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الجريدة الورقية