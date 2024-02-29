انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد.. والأرصاد تُحذر

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء على الرغم من أننا في فصل الشتاء الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة الأنحاء.

ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اليوم الخميس حتى غدًأ الجمعة على كافة الأنحاء نتيحة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع فى درجات الحرارة ونشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى.

انخفاض درجات الحرارة

وحذرت الهيئة، من الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة مؤكدة أن هناك انخفاض في درجات الحرارة مرة أخرى اعتبارًا من السبت المقبل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع سقوط للأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على كافة الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل.

شبورة مائية وأمطار خفيفة

وتابعت، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 27 والصغرى 18

الاسكندرية العظمى 24 والصغرى 16

كفر الشيخ العظمى 26 والصغرى 17

المنصورة العظمى 27 والصغرى 18

طنطا العظمى 26 والصغرى 17

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17