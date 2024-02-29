مائل للحرارة.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لطقس اليوم الخميس، مؤكدة أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتوقع الهيئة أن يشهد اليوم الخميس نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية المختلفة:

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 18 والعظمى 27، درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 18 والعظمى 27، فى وادى النطرون الصغرى 17 والعظمى 28، فى كفر الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26، درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 18 والعظمى 27، درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 28، درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 17 والعظمى 27، درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 17 والعظمى 26، درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 22، درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 22، درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 27، درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 27، درجات الحرارة فى العريش الصغرى 15 والعظمى 24، درجات الحرارة فى رفح الصغرى 16 والعظمى 23درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 26 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 العظمى 25درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 15درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 25 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 22درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 27درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 26درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 26درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 28درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 25درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 27درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 25درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 15 والعظمى 27درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 28درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 12 والعظمى 28درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 13 والعظمى 29درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 29درجات الحرارة فى قنا الصغرى 15 والعظمى 30درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 15 والعظمى 31 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 16 والعظمى 30درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 31درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 16 والعظمى 30.