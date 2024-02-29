إزالة 47 حالة تعدى بمساحة 22 ألف و 379م2 في أسوان

تواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثانية للموجه الـ 22 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم الحملات المكبرة، والتى إستهدفت إزالة 47 حالة تعدى بمساحة 22 ألف و 379م2، وتضمنت جهود الحملات الإزالة الفورية لـ 16 حالة تعدى بنطاق أحياء المدينة، بالإضافة إلى إزالة 9 حالات تعدى صادر لهم قرارات سابقة، وقد شارك فى فعاليات الحملة القيادات الأمنية بمديرية الأمن تحت إشراف اللواء مجدى سالم ، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، فضلاً عن العاملين والفنيين مدعمين بالمعدات الثقيلة.