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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

موعد إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024. 

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وأوضح وزير التربية والتعليم أن إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 سيكون قريبًا خلال شهر مارس المقبل. 

ونوه وزير التربية والتعليم بأن إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة 2024 سيكون بعد عقد اجتماع مع اتحاد طلاب مصر لمناقشته والتوافق حوله. 

ودعا وزير التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانتباه إلى الجداول التي تنتشر بين حين وآخر بشكل غير رسمي. 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، قبل عيد الأضحى المبارك. 

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، حتة تتاح فرصة للطلاب لإجراء  المراجعات اللازمة. 

ووجه وزير التربية والتعليم اللجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات الثانوية العامة 2024 بمراعاة الفترات الزمنية بين المواد في جميع الشعب المختلفة. 

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 

كشف وزير التربية والتعليم عن إجراء امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس آلية ومواصفات العام الدراسي الماضي. 

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل ورقي في لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس بمختلف أنحاء الجمهورية. 

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، و15 في المائة أسئلة مقالية. 

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في نماذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، وفي ورقة منفصلة للأسئلة المقالية. 

وأكد وزير التربية والتعليم عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك” أسوة بالعام الماضي. 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الطالب سيتسلم كتيب المفاهيم في بداية امتحانات الثانوية العامة 2024 لكل مادة ثم يسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان قبل الخروج من اللجان. 

ونوه وزير التربية والتعليم بأن مواصفات الورقة الامتحانية ستكون نفس العام الماضي من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها. 

وتصحح امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل إلكتروني بالكامل سواء للأسئلة الموضوعية أو المقالية لضمان تكافؤ الفرص وحرصا على مصلحة الطلاب، وضمان العدالة. 
 

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