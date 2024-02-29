انطلاق الفصل الدراسي الثالث في مدارس السعودية الأحد

ينطلق الفصل الدراسي الثالث في مدارس المملكة العربية السعودية، يوم الأحد المقبل، الموافق 3 مارس 2024.

وينتهي الفصل الدراسي الثالث في مدارس المملكة العربية السعودية مع نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 و4 ذو الحجة.



وكشفت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل التعليمية والاجازات المتخللة خلال هذا العام.

حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثالث

تداولت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل موعد انطلاق الفصل الدراسي الثالث في السعودية.

ونفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ما تردد بشأن تأجيل الفصل الدراسي الثالث، مؤكدة عدم وجود نية للتأجيل.

وذكرت وزارة التعليم السعودية أنه لا يوجد أي تصريحات لها تقر تأجيل أو تعليق الدراسة في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الدراسة سوف تتم على أكمل وجه بدون أي تعقيدات أو مشاكل على الإطلاق.

وأكدن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية استمرار العملية التعليمية كالمعتاد، مشددة على عدم صدور أي توجيهات بتعليق الدراسة أو تأجيلها.

ونوهت باستمرار الدراسة بناء على الجدول الجديد للتقويم الدراسي الذي يتكون من ثلاثة فصول وفق “النظام التعليمي” في السعودية الذي تم تطبيقه للمرة الثالثة من أجل تطوير ورفع جودة “العملية التعليمية”.

ويتزامن بداية الفصل الدراسي الثالث في السعودية مع “شهر رمضان الكريم” وانتشرت الكثير من الأخبار التي توضح إلغاء الدراسة خلال الشهر.

فيما أعلنت الكثير من الجامعات في السعودية عن “تعليق الدراسة” خلال شهر رمضان الكريم.

ولم تعلن وزارة التعليم السعودية عن “تعليق الدراسة” في مدارس السعودية حتى الآن.

إجازات الفصل الدراسي الثالث في السعودية

ووفقا للتقويم الدراسي الجديد، سوف تكون الدراسة خلال “إجازة عيد الفطر” عن بعد لمدة أسبوعين، وإجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 18 رمضان وحتى 6 شوال.

وتبدأ الإجازة المطولة للفصل الدراسي الثالث في يوم 2 مايو، ثم عطلة نهاية العام الدراسي بعد انتهاء الامتحانات في 10 يونيو 2024.