وزير التعليم: نسعى لتسليح طلاب المدارس بدراسة علوم المستقبل

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة إعداد طلاب المدارس وتسليحهم للمستقبل بدراسة علوم المستقبل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم، اليوم الأربعاء، يوسف بن عبد الله البنيان وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن خطة تسليح طلاب المدارس بعلوم المستقبل ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم المصرية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن علوم المستقبل تشمل: الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال واللغات والمفاهيم الكبرى للمواد الدراسية.

مهارات طلاب المدارس بحسب استراتيجية التطوير

ولفت وزير التعليم إلى ضرورة تمكين طلاب المدارس لإنتاج المعرفة، والتفكير النقدي، ومواجهة المشكلات وحلها بطرق ابتكارية، والقدرة على الإبداع.

وأكد وزير التعليم ضرورة تسليح طلاب المدارس بالمهارات الشخصية وحل المشكلات وريادة الأعمال واللغات، وكل مهارات التعلم مدى الحياة والمهارات الشخصية اللازمة للنجاح في المستقبل.

وذكر وزير التربية والتعليم أنه في ظل التحول الرقمي والثورات الصناعية، والذكاء الاصطناعى، ستختفي وظائف وتظهر وظائف جديدة.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة أن تكون هناك نواتج تعلم مختلفة والتركيز على عملية التعلم ومهارات المستقبل.



و ناقش اللقاء تعزيز علاقات التعاون القائمة بين مصر والمملكة في مجال التعليم، وسبل تعزيز التعاون فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المستقبلية في قطاع التعليم بالبلدين.

وبحث اللقاء دعم آليات التنسيق والتكامل في جوانب التعليم والتدريب بين البلدين الشقيقين، بما يواكب المتغيرات التقنية والمهنية الحديثة.

واتفق الطرفان على أهمية مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" في إتاحة الفرصة لانطلاق إمكانات القدرات البشرية، وتحفيز التعاون الدولي في هذا المجال.

كما اتفقا الطرفان على تبادل التجارب والخبرات للإسهام في تنمية وتطوير الإبداع البشري، وتقديم الحلول المبتكرة في المجالات التعليمية، والتي تتناسب مع مهارات القرن الحادي والعشرين.

