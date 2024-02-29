15 معلومة عن مدارس مصر المتكاملة للغات

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة مميزة لأولياء الأمور، ننشر أهم المعلومات عن مدارس مصر المتكاملة.

ودشنت وزارة التربية والتعليم مدارس مصر المتكاملة لغات في مناطق زهراء مدينة نصر والمنصورة والزيتون وشبين الكوم.

مزايا مدارس مصر المتكاملة لغات

مزايا مدارس مصر المتكاملة لغات

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس مصر المتكاملة لغات هي مدارس حكومية ذكية تواكب التطورات العالمية للثورة الصناعية الرابعة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مدارس مصر المتكاملة تستهدف خلق جيل متميز قادر على مواكبة التغيرات العالمية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية الوزارة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن مدارس مصر المتكاملة تطبّق القيم والمهارات الحياتية عمليا، وتركز على تنمية مهارات البحث و العمل الجماعي.

معلومات عن مدارس مصر المتكاملة