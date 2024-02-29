15 معلومة عن مدارس مصر المتكاملة للغات
حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة مميزة لأولياء الأمور، ننشر أهم المعلومات عن مدارس مصر المتكاملة.
ودشنت وزارة التربية والتعليم مدارس مصر المتكاملة لغات في مناطق زهراء مدينة نصر والمنصورة والزيتون وشبين الكوم.
مزايا مدارس مصر المتكاملة لغات
وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس مصر المتكاملة لغات هي مدارس حكومية ذكية تواكب التطورات العالمية للثورة الصناعية الرابعة.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مدارس مصر المتكاملة تستهدف خلق جيل متميز قادر على مواكبة التغيرات العالمية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية الوزارة.
وأكد وزير التربية والتعليم أن مدارس مصر المتكاملة تطبّق القيم والمهارات الحياتية عمليا، وتركز على تنمية مهارات البحث و العمل الجماعي.
معلومات عن مدارس مصر المتكاملة
- مدارس مصر المتكاملة هي مدارس حكومية ذكية.
- تواكب مدارس مصر المتكاملة التطورات العالمية للثورة الصناعية الرابعة.
- تطبّق مدارس مصر المتكاملة القيم والمهارات الحياتية عمليا.
- تعمل مدارس مصر المتكاملة على تقليل الوقت النسبي لاختبارات نصف ونهاية العام.
- تركّز مدارس مصر المتكاملة على تنمية مهارات البحث والعمل الجماعي.
- تطبّق مدارس مصر المتكاملة نظام اليوم الكامل للطلاب من 8:00 صباحا حتى 04:00 عصرا.
- تتميز مدارس مصر المتكاملة بتطبيق المناهج وفقا للمعايير الدولية.
- تطبّق مدارس مصر المتكاملة التعليم القائم على الإبداع.
- يعتمد نظام الدراسة في مدارس مصر المتكاملة على تخصيص 80 في المائة للأنشطة و20 في المائة للاختبارات.
- تركز مدارس مصر المتكاملة على تعليم الأقران وبناء شخصية الطالب.
- تتناسب مصروفات مدارس مصر المتكاملة الدراسية مع الأسر متوسطة الدخل.
- تجهيز قاعات مدرسة مصر المتكاملة بسمارت بورد (الشاشات المجهزة).
- تزود مدارس مصر المتكاملة بمعامل الكمبيوتر، ومعامل فونتكس (الصوتيات).
- تجهيز الملاعب الرياضية في مدارس مصر المتكاملة.
- تهدف مدارس مصر المتكاملة إلى خلق جيل متميز وقادر على مواكبة التغيرات العالمية.