الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بشراء(الأراضى والعقارات - السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة

وقدرت تلك الممتلكات بـ (50مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.