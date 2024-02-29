طارق السيد: مباراة الداخلية لن تكون سهلة .. وناصر يستحق الفرصة كاملة

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أن مباراة الفريق أمام الداخلية لن تكون سهلة كما يتخيل البعض، في ظل أن المنافس يصارع على الهبوط ويهدف إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال طارق السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع أحمد علي: "لا توجد مباراة سهلة ولكن الزمالك يقدم مستوى فني مميز مؤخرا ،الزمالك بدأ في تنفيذ طريقة الضغط العالي بشكل جيد.. الداخلية ينافس على البقاء وهذا يصعب من مواجهة الخميس ".

وتابع: "جوزيه جوميز يطبق سياسة التدوير للحكم على جميع لاعبيه .. أمامه 7 مباريات للوصول لثبات التشكيل ، جميع الصفقات التي تعاقد معها الزمالك مميزة وتملك القدرات الفنية الكبيرة".

وأضاف السيد: "الصفقات الجديدة خلقت منافسة قوية مع اللاعبين القدامى .. موتيابا لاعب مميز وأمامه مستقبل كبير .. جوميز يمنح جميع لاعبيه فرصة المشاركة".

وأتم: "ناصر منسي يستحق فرصة كاملة مع الزمالك .. ويقدم مستويات مميزة عندما يحصل على فرصة المشاركة".