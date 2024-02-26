وزير التربية والتعليم: التوسع في أعداد المدارس الرسمية الدولية

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تستهدف التوسع في أعداد المدارس الرسمية الدولية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال افتتاح مدرستين رسمية دولية "IPS” ومدرسة مصر المتكاملة للغات "EILS" في محافظة الدقهلية.

المدارس الرسمية الدولية تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية تقدم أيضا نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات فى العالم.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليها.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية تأتي في إطار المساعي التي تبذلها الوزارة لتقديم خدمة تعليمية دولية بمصروفات أقل.

وأشار وزير التعليم إلى أن الوزارة تستهدف التوسع فى أعداد هذه المدارس خلال المرحلة المقبلة، والعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لهذه النوعية من التعليم، وإعداد الفصول بالشكل المناسب، بالإضافة إلى التركيز على كفاءة المعلمين واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.

وافتتح وزير التربية والتعليم والمحافظ المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة IPS-Mansoura، حيث تفقدا المدرسة التي تضم مرحلتين رياض أطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الخامس الابتدائي، كما أن المدرسة تدرس المناهج البريطانية، بالإضافة إلى مواد الهوية الوطنية والقومية، ويبلغ عدد الفصول بها 28 فصلًا، ويستوعب المبنى 56 فصلا دراسيا، بمعدل أربعة فصول وينمو حتى نهاية المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى المعامل وغرف الأنشطة.

