شروط مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة لطلاب الجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن شروط الاشتراك في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة لطلاب الجامعات.

وأعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن مد موعد التقديم في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة حتى يوم 8 مارس 2024.

وقال الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إن مد موعد التقديم في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، جاء بناءً على رغبة الطلاب من مختلف الجامعات.

ولفت إلى أن أن مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة تستهدف طلاب وباحثي الجامعات المصرية، الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة.

ونوه بمزايا المشاركة في مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة، والتي تتضمن: تمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه، وتقديم خدمات قيمتها 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى المشاركة ببرنامج GenZ التليفزيوني، فضلاً عن التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة، وإمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز مجهودات الفرق إعلاميًّا.

للمشاركة في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة لطلاب الجامعات والباحثين (اضغط هنا).

شروط مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة

المسار الأول:

1. ان يكون 50% من الفريق (الشركة الناشئة) طلبة مقيدين في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس باحد الجامعات المصرية .

2. أن يتكون الفريق من 2-6 أشخاص .

3. ان يقدم لفريق خطاب رسمي من الجامعة يفيد قيد الطلاب بالفريق فيها.

4. سيكون عاملاً إضافياً اذا كان الفريق يضم اعضاء اناث.

5. يراعى احتواء النسخة الالكترونية للمشروع المقدم والمرفوعة على منصة المسابقة على المعلومات التالية: وصف دقيق لفكرة المشروع + الجهة المستفيدة أو الفئة المستهدفة + العائد من تطبيق الفكرة + نموذج أعمال Business Model +خطوات التنفيذ + المخرجات/النتائج المتوقعة من المشروع + الميزانية التقديرية المطلوبة لتنفيذ المشروع + شركاء التنفيذ إن وجدوا+ وجود نموذج أولى للمشروع أم لا + فيديو لا يتخطي مدته 3 دقائق. PDFs and Videos are highly required.

6. أن يقوم قائد الفريق بإنشاء حساب له على منصة المسابقة للتسجيل بها ورفع كافة بيانات أعضاء فريقه وكذلك الملفات الالكترونية الخاصة بالمشروع المقدم ومتابعة بريده الالكتروني بصفة دورية خلال مراحل المسابقة لتلقّي الرسائل الالكترونية والإشعارات الواردة اليه من اللجنة المنظمة للمسابقة وإخطار جميع أعضاء فريقه بها.

7. ان لا يكون الفريق مشترك في مسابقة محلية اخرى عند التقدم أو ان يشترك في مسابقة محلية أخرى خلال فترة قبول الفريق في الاوليمبياد



المسار الثاني:

1. ان يكون 50% من الفريق (الشركة الناشئة) اعضاء هيئة التدريس أو اعضاء هيئة البحوث أو من الباحثين أو طلبة الدراسات العليا باحد الجامعات أو المراكز البحثية المصرية .

2. أن يتكون الفريق من 2-6 أشخاص .

3. ان يقدم لفريق خطاب رسمي من الجامعة أو المركز البحثي يفيد انتماء اعضاء هيئة التدريس أو اعضاء هيئة البحوث أو الباحثين بالفريق لها.

4. سيكون عاملاً إضافياً اذا كان الفريق يضم اعضاء اناث.

5. يراعى احتواء النسخة الالكترونية للمشروع المقدم والمرفوعة على منصة المسابقة على المعلومات التالية: وصف دقيق للبحث الذي تم بناء فكرة المشروع عليه + الجهة المستفيدة أو الفئة المستهدفة + العائد من تطبيق الفكرة + نموذج أعمال Business Model +خطوات التنفيذ + المخرجات/النتائج المتوقعة من المشروع + الميزانية التقديرية المطلوبة لتنفيذ المشروع + شركاء التنفيذ إن وجدوا+ وجود نموذج أولى للمشروع أم لا + فيديو لا يتخطي مدته 3 دقائق. PDFs and Videos are highly required.

6. أن يقوم قائد الفريق بإنشاء حساب له على منصة المسابقة للتسجيل بها ورفع كافة بيانات أعضاء فريقه وكذلك الملفات الالكترونية الخاصة بالمشروع المقدم ومتابعة بريده الالكتروني بصفة دورية خلال مراحل المسابقة لتلقّي الرسائل الالكترونية والإشعارات الواردة اليه من اللجنة المنظمة للمسابقة وإخطار جميع أعضاء فريقه بها.

7. ان لا يكون الفريق مشترك في مسابقة محلية اخرى عند التقدم أو ان يشترك في مسابقة محلية أخرى خلال فترة قبول الفريق في الاوليمبياد