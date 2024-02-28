الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"تصديري الحاصلات الزراعية": مشروع رأس الحكمة طوق نجاة للاقتصاد المصري

الدكتور عبدالحميد
الدكتور عبدالحميد الدمرداش، ممثل المجلس التصديري للحاصلات ا

قال الدكتور عبدالحميد الدمرداش، ممثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو مجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة هو طوق النجاة للاقتصاد المصري في ظل ارتفاع معدل التضخم، بالإضافة إلى أزمة العملة وعدم وجود تدفقات دولارية إلى مصر.

 وتوقع خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مساء الأربعاء، في برنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن يجذب مشروع رأس الحكمة العديد من المشروعات المماثلة في المستقبل، مقترحًا باللجوء إلى رفع أسعار الفائدة لضبط معدل التضخم. 

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ماذا بعد رأس الحكمة؟

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الاستقرار يعانق رأس الحكمة

وأضاف أن القطاع الزراعي يمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ قيمة صادراته 8.5 مليار دولار بنسبة 255% من الصادرات الزراعية، مشيرًا إلى أن الصادرات هي القاطرة التي تسهم في تنمية الزراعة المصرية.

وأوضح ممثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو مجلس النواب، أن مشروع الدلتا الجديدة ينتظر منه زراعة 3 ملايين فدان بما يعادل 30% من الزراعة في مصر، ما سيكون له أثر إيجابي على القطاع في المستقبل.

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