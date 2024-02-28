واشنطن تحسم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ، اليوم الأربعاء، أن كل دولة ستقرر بنفسها ما إذا كانت سترسل أفرادًا عسكريين إلى أوكرانيا، وليس لدى أمريكا مثل هذه النوايا.

ورد ميلر خلال مؤتمر صحفي على سؤال مراسل وكالة "سبوتنيك" حول المنشورات في الصحافة الغربية بأن أمريكا ستدعم الدول الأوروبية في إرسال أفراد عسكريين إلى أوكرانيا: "الدول الأخرى ستقرر ما تريد أن تفعله، لكن نيابة عن أمريكا، أوضح الرئيس أنه لن يكون هناك جيش أمريكي على الأرض".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".