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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الأمريكية تكشف عن جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعمل مع الاحتلال الإسرائيلي ومصر من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي له، أن واشنطن تريد التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بأسرع وقت، وهو ما يتم التابحث من أجله مع إسرائيل ومصر.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعمل مع مصر وقطر وإسرائيل على محادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك بعض القضايا الصعبة جدا في محادثات الأسرى والمحتجزين يتعين حلها.

كما قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي: "أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "الأولوية الحالية استعادة جميع المحتجزين من غزة، ونعتقد أن الصفقة ممكنة حتى لو كانت صعبة".

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