نجم جديد من الدوري الإنجليزي في طريقه للسعودية

يبدو أن الانتقالات الصيفية المقبلة ستشهد انتقال نجم جديد من الدوري الأنجليزي الممتاز الى دوري روشن السعودي بعدما أكدت تقارير صحفية انجليزية ان نجم تشيلسي الأنجليزي رحيم ستيرلينج دخل بالفعل في مفاوضات مع احد اندية الدوري السعودي .

وكان رحيم سترلينج احد اكبر التعاقدات التي اتمها نادي تشيلسي في بداية حقبة مالك النادي الحالي تود بولي بعدما تم التعاقد معه عام ٢٠٢٢ مقابل ٤٧.٥ مليون جنية استرليني .

وقالت صحيفة الميرور البريطانية انه بعدما أنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز الثاني عشر و هذا الموسم يبدو أنه في طريقه لموسم ثاني في منتصف الجدول فإن رحيم سترلينج لم يعد ضمن خطط النادي للموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة الانجليزية ان وسطاء تحدثوا بالفعل بشأن أعداد صفقة لأنتقال رحيم سترلينج إلى صفوف احد الاندية السعودية والمرشح الاقوى هو نادي الهلال السعودي والذي يتصدر هذا الموسم الدوري السعودي .

يذكر ان عددا من نجوم الدوري الأنجليزي انتقلوا للعب في المملكة العربية السعودية هذا الموسم مثل الكسندر ميتروفيتش و ساديو ماني و رياض محرز و اميريك لابورت و روبرتو فيرمينو و روبن نيفيز