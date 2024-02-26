وزير التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 بلا تعقيد

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالابتعاد عن التعقيد في أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم المسئولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة 2024 بضرورة التركيز على أسئلة تقيس نواتج التعلم الأساسية.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة التدرج في مستويات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 بين الصعوبة والسهولة بما يقيس مختلف المستويات المعرفية لدى الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة مراعاة قواعد الصياغة الفنية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، بشكل يضمن ظهورها للطالب بشكل واضح، ومحدد وغير قابل للتأويل.

وشدد وزير التربية والتعليم على وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل يتضمن كل الإجابات المحتملة بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، أي بنظام الروبريكس.

ووجه وزير التربية والتعليم بمراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة، حتى لا يرتبك الطلاب داخل اللجان.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى ضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين الأربعة البدائل.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية في امتحانات الثانوية العامة 2024 .

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وكشف وزير التربية والتعليم عن عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "open book”.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بنظام الكتاب المفتوح أسوة بالعام الماضي.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الطالب سيتسلم كتيب المفاهيم في بداية امتحانات الثانوية العامة 2024 لكل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بنفس المواصفات من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل ورقي في لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس النظام المتبع في العام الدراسي الماضي 2022-2023 إذ تحتوي على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، و15 في المائة أسئلة مقالية.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في نماذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، وفي ورقة منفصلة للأسئلة المقالية.

وتصحح امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل إلكتروني بالكامل سواء الأسئلة الموضوعية أو المقالية لضمان تكافؤ الفرص وحرصا على مصلحة الطلاب.

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلن وزير التربية والتعليم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن ذلك حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 .

ووجه وزير التربية والتعليم اللجنة بمراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.