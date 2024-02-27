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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالي يشهد الحفل السنوي العشرين لتكريم أوائل الثانوية العامة

جانب من الحفل
جانب من الحفل

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحفل السنوي العشرين الذي تنظمه مؤسسة خميس لتنمية المجتمع، لتكريم أوائل الثانوية العامة في إطار برنامج "رعاية المائة أوائل الثانوية العامة". 

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جاء ذلك بحضور ياسمين خميس والأستاذة فريدة خميس، ومحمد خميس، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية، ولفيف من مُمثلي الشركات ومجتمع الصناعة وأولياء الأمور والطلاب.

وزير التعليم العالي: نمتلك تطلعات كبيرة لمستقبل الطلاب 

وأكد وزير التعليم العالي أننا نعيش لحظة من لحظات الحصاد والإنجاز، حيث نمتلك تطلعات وآمال كبيرة لمستقبل الطلاب حتي يساهموا في خدمة مجتمعهم ووطنهم، مؤكدًا أهمية استمرارهم في العمل وتطوير أنفسهم، وأن يواصلوا تفوقهم في جامعاتهم، ويستمروا في الاجتهاد الدائم والعمل الدؤوب مُتسلحين بالحماس والطاقة الهائلة، والرغبة في تحقيق الذات، بحيث تكون ثمرة ذلك المزيد من النجاح.

وأعرب وزير التعليم العالي عن سعادته بالدعم الذي تقدمه المؤسسة للطلاب المُتفوقين والنوابغ، وذلك في إطار دورها المُجتمعي الذي تقوم به، لافتًا إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع المدني مع الدولة في دعم وتطوير التعليم، مقدمًا التهنئة لجميع الطلاب الأوائل، وتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العملية، وأن يواصلوا التفوق في السنوات القادمة.

وأشارت ياسمين خميس رئيس مجلس أمناء مؤسسة خميس لتنمية المجتمع إلى أنه يجب استمرار الطلاب في الاجتهاد والعمل لكي يصلوا إلى النجاح والريادة، مقدمة النصيحة للطلاب بأن يستمروا في تفوقهم وسعيهم لتحقيق الإنجازات على المستوى المحلي والدولي، مؤكدة استمرار المؤسسة في تقديم الدعم للطلاب، وقدمت الشكر لأولياء الأمور على دورهم الهام في توفير البيئة المُناسبة لتفوق أبنائهم.

وفي الختام، تم تكريم الطلاب المتفوقين ومنحهم شهادات تقدير نظير تفوقهم خلال دراستهم.

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