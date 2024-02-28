ندوات تثقيفية وتوعوية بجامعة العريش بشمال سيناء

أجرى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، زيارة تفقدية للمدن الجامعية (البنين – البنات)؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لأبنائه الطلاب، والتأكد من مدى توافر عناصر الراحة والرعاية والاهتمام بالطلاب.



ورافقه الدكتور عبد المقصود عبد القادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأمين عام الجامعة.



وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، خلال زيارته، أن الجامعة تهتم بكل ما يخدم الطلاب في كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية، لافتا إلى حرص الجامعة على تهيئة جو أسري للطلاب لتسود المودة والألفة بين الطلاب و استمع سيادتة لمقترحات الطلاب .



كما اجتمع مع مشرفي المدن الجامعية واوصى بالاهتمام بمطالب الطلاب ومتابعتهم ، كما تم الاتفاق مع مديرية الأوقاف بشمال سيناء لعمل ندوات دينيه و تثقيفية و توعوية للطلاب طوال شهر رمضان المبارك.

