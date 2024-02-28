قرار هام من مصطفى كامل لأعضاء الجمعية العمومية للموسيقيين بمناسبة رمضان

بمناسبة شهر رمضان المبارك، قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، صرف بون قدره 600 جنيه لأعضاء الجمعية العمومية وحاملي كارنيه عام 2024، وذلك في ظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ النقابة.

وقال مصطفى كامل إن هدف النقابة هو تحسين أوضاع الموسيقيين ومساعدتهم في مختلف الجوانب، مشيرًا إلى جهوده في زيادة المعاشات لأعضائها بشكل متكرر، والعمل على توفير الدعم للمحتاجين.

وكان قال نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل أن النقابة والمجلس يدعم الموسيقار الكبير حلمى بكر ويقف معه بعد الأزمة الصحية التى مر بها مؤخرا.

مصطفى كامل: حلمي بكر قيمة فنية كبيرة ومستعدين لنقله للمستشفي

وأضاف نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل أن النقابة على استعداد كامل لنقله إلى أى مستشفى تابعة للنقابة وجميع طلباته تنفذ، خاصة أنه قيمة فنية كبيرة أثر في وجداننا بموسيقاه مع كبار النجوم، ويوجد صعوبة في التواصل معه في الوقت الحالي، وذلك وفق ما صرح به الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمى لنقابة المهن الموسيقية.

وكان علق مؤخرًا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على حالة الجدل حول صحة الموسيقار الكبير حلمى بكر ، قائلا: "أنا الآن فى وضع حرج ويتم استخدام اسمى والإساءة لى منذ ستة أشهر لمجرد أننى كنت داعما للموسيقار الكبير حلمى بكر".

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: "تم الافتراء على أكثر من مرة حتى ابتعد عن الأستاذ حلمى بكر".

وحول وضع الموسيقار حلمى بكر حاليا قال: الوضع معروف منذ خمسة سنوات ومن المفارقات التى لا يعرفها أحد أن منزلى فى العمارة المقابلة لمنزل الموسيقار الكبير حلمى بكر مباشرة وعلاقتى بالموسيقار الكبير ممتدة منذ عام 1994 وهو صديق عمرى وأنقذته من الموت ويتم استهدافى بسبب دعمى له وقيل إننى رافض علاجه وأن مستشفيات النقابة نصبت عليه من أناس معينة.

وتابع: نفسى أعمله حاجة، آخر مكالمة بيننا منذ شهرين وقلتله مش عارف أجيلك وقال لى أنا عارف لى وأنا تحت رهن الأستاذ حلمى بكر وأنا لا أعرف مكانه.

وكان حرص الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة وعضو مجلس إدارة الموسيقيين على التعليق بشان أزمة الفنان حلمي بكر قائلاً: لم تقصر النقابة في حقه على الإطلاق، ومش لازم نقول عملنا وعملنا".

وأضاف الفنان حلمي عبد الباقي قائلًا: مصطفى كامل أعطي حلمي بكر نقيب شرفي للنقابة، ولم يجلس على كرسي النقابة إلا عندما جلس حلمي على كرسيه أولاً.